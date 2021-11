Regarder Twitch sur Switch : c’est désormais possible

Il y a quelques semaines, nous avions fait une annonce en révélant que plusieurs enseignes proposaient la Nintendo Switch à prix cassé. Cette fois, c’est encore de cette console dernière génération dont il sera question, mais c’est l’apparition d’une nouvelle application qui fait sensation. Désormais, vous pouvez visionner Twitch depuis la Switch ! Revenons ensemble sur cette option qui va faire des heureux…

Les utilisateurs de cette console vont avoir une belle surprise

Depuis quelques années, Twitch connait une ascension spectaculaire. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, c’est très simple. Les inscrits peuvent tout simplement s’abonner à des chaines de streamers et suivre leurs vidéos en direct, ou bien visionner ces dernières plus tard.

Les chaines qui ont le plus de succès sont en général celles qui présentent des jeux vidéo, les machines à sous et jeux de hasard des casinos virtuels, les meilleurs bonus de casinos en ligne, des œuvres d’art réalisées en direct, des retours sur des évènements sportifs, etc.

Désormais, ce service de streaming vidéo en direct et de vidéo à la demande sera donc accessible depuis la console japonaise lancée en 2017, et comme nous allons le voir, ce n’était pas gagné.

Twitch sur Switch : une lancement inattendu

A l’origine disponible uniquement depuis les navigateurs des ordinateurs et des mobiles, Twitch a su se développer sur d’autres supports et gratter au fur et à mesure de plus en plus de terrain. Cette fois, c’est la Switch qui lui ouvre les portes de son Nintendo eShop.

Pourtant, les créateurs de la console avaient été très clairs lors de son lancement en 2017 : ils chercheraient à se démarquer de la concurrence en se concentrant uniquement sur des produits de jeux vidéo. Pas de YouTube, pas Hulu, pas de Netflix, et donc pas de Twitch. En somme, pas de service de streaming !

Pourtant, le changement de direction a commencé en novembre 2017 avec l’arrivée de Hulu, puis celle de YouTube en novembre 2018. Cette fois, c’est Twitch qui débarque. A quand l’apparition de Netflix ?

Un ajout au Nintendo eShop qui a pourtant du sens

Certes – alors que Reggie Fils-Aimé, président de Nintendo USA, avait déclaré vouloir « positionner l’appareil comme un appareil de jeu » – Nintendo lance maintenant des chaines de streaming et de VOD, mais doit-on vraiment être surpris de l’arrivée de Twitch ? Cette plateforme est-elle vraiment hors thématique ?

Lorsque l’on y réfléchit, pas du tout ! N’oublions pas qu’au départ, ce service était entièrement dédié aux jeux vidéo lorsqu’il a été mis en ligne sur Justin.tv, et que cette thématique reste celle étant la plus représentée de nos jours, même après le rachat de l’interface par Amazon en 2014.

Depuis 2020 , plus de 51 000 streamers sont rattachés à Twitch, et la majorité d’entre eux proposent aux viewers du contenu relatif à cet univers de divertissement. Que ce soit des tests de jeux vidéo existants ou de nouveaux titres, des diffusions de eSport ou des conseils, on y trouve de tout. Les catégories les plus populaires en la matière sont celles relatives aux jeux de stratégie en temps réel, aux jeux de combat, aux jeux de courses et bien évidemment aux jeux de tir à la première personne.

Comment installer ce programme sur votre console ?

La bonne nouvelle, c’est que vous pourrez télécharger gratuitement Twitch sur votre appareil, directement depuis le Nintendo eShop. Pour cela :