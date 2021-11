Bon Plan : la Nintendo Switch OLED est à 319,99€ sur le net

La nouvelle Switch OLED a été annoncée par Nintendo en juillet dernier et elle est arrivée en boutique début octobre. Depuis cette date, la console se vend plutôt bien apparemment si l’on en croit les chiffres de vente au Pays Du Soleil Levant.

Et en ce moment, elle est disponible à un très bon tarif chez plusieurs enseignes qui la proposent à seulement 319,99€ (au lieu de 359,99€- prix public).

Pour rappel, la Nintendo Switch OLED est une évolution plutôt légère de la Nintendo Switch actuelle. Elle apporte apporte en effet les changements suivants : un écran OLED de 7 pouces (au lieu de 6,2″ LCD), un stockage interne de 64 Go (au lieu de 32 Go), une meilleure qualité audio, un pied plus large et ajustable, un port Ethernet intégré au dock (au lieu d’utiliser un adaptateur), et propose un nouveau coloris blanc pour les joycons et le dock