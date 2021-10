La Nintendo Switch OLED est disponible aujourd’hui et moins chère que prévu

Annoncée en grande pompe en juillet dernier, la Nintendo Swich OLED est disponible à partir d’aujourd’hui dans toutes les bonnes crèmeries. Les personnes qui ont précommandé la nouvelle console de Nintendo devrait à pirori la recevoir aujourd’hui à moins qu’elles aient préféré choisir l’option retrait en magasin.

Dans tous les cas, c’est à partir d’aujourd’hui, vendredi 8 octobre, que la Nintendo Switch OLED débarque en boutique. Annoncée au tarif de 359,99€ par Big N, la console est d’ores et déjà trouvable moins chère sur le net.

Voici quelques enseignes qui référencent déjà la console :

Pour rappel, la Nintendo Switch OLED est une évolution plutôt légère de la Nintendo Switch actuelle.

Elle apporte, certes, quelques améliorations. Mais il n’y a pas non plus de quoi sauter au plafond. On est bien loin des diverses rumeurs qui circulent à propos d’une éventuelle Switch Pro.

Dans le cas présent : pas de processeur plus puissant, pas d’affichage 4K, pas non plus d’autonomie améliorée.

La dernière Nintendo Switch OLED apporte en effet les changements suivants :