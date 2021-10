Vidéo : Comment installer un SSD M.2. NVMe dans la PS5 ?

Comme vous n’êtes pas sans le savoir si vous êtes un fidèle lecteur de Bhmag, depuis la dernière mise à jour de firmware la Playstation 5 peut accueillir un SSD M.2. NVMe. Il est en effet possible d’installer un tel SSD dans la PS5 afin d’augmenter grandement sa capacité de stockage.

Grâce à cette capacité accrue, il sera possible d’installer un plus grand nombre de jeux PS5 ou PS4 sur la console. Ca permettra aussi de tranférer les jeux et les sauvegardes de la mémoire interne vers le SSD, et ainsi libérer un peu de place sur la mémoire flash de la machine.

Il faut avouer que d’origine la capacité de stockage de la PS5 n’est pas bien grande (825 Go seulement) du coup le fait de pouvoir lui greffer facilement un SSD M.2. NVMe est plutôt une bonne chose. L’ajout d’un SSD M.2. de 1 To permet littéralement de doubler la capacité de stockage de la console. Et sachant que l’on peut installer des SSD M.2. d’une capacité de 2 To voire 4 To je vous laisse imaginer la quantité de titres que vous pourrez installer.

Lors de l’achat du SSD, il faut toutefois prendre en compte les nombreux critères annoncées par Sony. En effet, on ne peut pas installer n’importe quel SSD dans la machine. Il faut impérativement un SSD M.2. NVMe PCI Express 4.0 qui offre au minimum des taux de transferts de 5.500 Mo/s.

Il faut aussi que le SSD soit équipé d’un dissipateur thermique afin de refroidir correctement les puces de NAND Flash. Il faut aussi que le SSD et son refroidissement mesurent moins de 11,25 mm de haut.

Voilà l’ensemble des caractéristiques techniques annoncées par Sony :

un SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0

un SSD au format M.2. 2230, 2242, 2260, 2280 ou 22110

un SSD d’une capacité allant de 250 Go à 4 To

un SSD avec un débit en lecture d’au moins 5.500 Mo/s

un SSD équipé d’un refroidissement

un SSD qui mesure moins de 11,25 mm de haut, refroidissement compris

Afin de vous aider à installer un SSD M.2. NVMe dans votre PS5, le youtubeur Retrojeux a publié récemment cette vidéo explicative. Le tuto est plutôt complet.

Je vous invite à regarder la vidéo si vous souhaitez installer un SSD dans votre PS5. Je vous conseille également de suivre sa chaîne youtube si le monde du rétrogaming vous intéresse… Il propose aussi de temps en temps des vidéos / tuto de réparation de console ou d’accessoires (manettes, etc..)