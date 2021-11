Epic Games offre cette semaine le jeu Aven Colony

Cette semaine, un nouveau jeu est offert sur l’Epic Games Store et il s’agit de « Aven Colony » : un jeu de simulation et de construction de ville.

Cette semaine, un nouveau jeu est offert sur l’Epic Games Store et il s’agit de « Aven Colony » : un jeu de simulation et de construction de ville. Le titre peut être téléchargé gratuitement sur cette page jusqu’à jeudi prochain, le 11 novembre.

Extrait :

Construisez un nouveau foyer pour l’humanité avec Aven Colony. Découvrez Aven Prime, une planète extraterrestre située à des années-lumière de la Terre et recouverte de déserts, de toundras et de marais. Construisez des colonies et des villes, et faites-les évoluer en de gigantesques étendues urbaines, tout en affrontant les menaces liées à la colonisation d’un nouveau monde.