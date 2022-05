Deux nouveaux SSD sont aussi annoncés chez Western Digital

En plus d’une cargaison de gros disques durs (22 et 26 To), Western Digital a également levé le voile sur deux nouveaux SSD.

En plus d’une cargaison de gros disques durs (22 et 26 To), Western Digital a également levé le voile sur deux nouveaux SSD. Le premier est un SSD M.2. interne qui porte le doux nom de WD Black SN850X (il succède au WD Black SN850) alors que le second est un SSD portable qui porte l’appellation de WD Black P40 Game Drive.

WD Black SN850X

Le WD Black SN850X est un SSD au format M.2. NVMe (2280) haut de gamme. Il exploite une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash de dernière génération. Le fabricant promet un SSD rapide qui sera capable d’offrir des performances pouvant atteindre jusqu’à 7.300 Mo/s .

Le WD Black SN850X sera commercialisé en France à partir du mois de juillet. Trois modèles seront proposés : 1 To, 2 To et 4 To avec un prix de départ fixé à 189$ aux Etats-Unis (environ 189€ dans l’hexagone). A noter qu’un dissipateur thermique avec éclairage RGB sera dispo en option sur les modèles 1 et 2 To.

WD Black P40 Game Drive

De son côté, le WD Black P40 Game Drive est un SSD portable performant. Doté d’une connectique USB C moderne qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) il offre des taux de transferts pouvant atteindre 2.000 Mo/s en lecture/écriture.

Pour le WD Black P40 : des capacités de 500 Go (119$), 1 To et 2 To sont annoncées. La coque du SSD intègre un éclairage RGB.