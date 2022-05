AMD met à jour ses pilotes Adrenalin en version 22.5.1

Les pilotes AMD Adrenalin viennent de sortir en version 22.5.1. Ces nouveaux drivers prennent en charge les dernières cartes graphiques d’AMD, et plus précisémment les Radeon RX 6650 XT, les Radeon RX 6750 XT et les Radeon RX 6950 XT.

Quoi de neuf dans les Adrenalin 22.5.1 ?

Nouveautés :

Support des Radeon RX 6650 XT

Support des Radeon RX 6750 XT

Support des Radeon RX 6950 XT

Correctifs

Certains utilisateurs de Windows 10 pouvaient observer l’absence de l’effet aérodynamique de transparence de Windows.

Vous pouvez télécharger les Adrenalin 22.5.1 sur cette page du site d’AMD.