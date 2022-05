Voilà un nouveau HDD portable signé APACER : le AC533

La firme APACER propose un nouveau disque dur portable. L’appareil porte le nom de AC533. C’est un disque dur qui est équipé de chaque côté d’une bande renforcée en coutchouc. On peut ainsi le transporter partout avec soi en déplacement sans crainte d’accident (chutes, chocs, etc..).

Le disque dur AC533 existe en quatre capacités de stockage : 1 To, 2 To, 4 To et 5 To et il est décliné en trois coloris : rouge, noir et bleu.

A noter que les modèles 1 et 2 To mesurent 17,2 mm d’épaisseur par contre les modèles 2 et 5 To sont plus épais et atteignent 25,2 mm d’épaisseur. Les autres mesurent sont identiques avec 133,45 mm de long et 79,4 mm de large. Au niveau du poids il y a également une différence puisque les deux premières capacités pèsent 175 grammes alors que les deux autres pèsent 282 grammes.

L’appareil est doté d’un connecteur USB (A) à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)

Couvert par une garantie de trois ans, le AC533 d’APACER sera commercialisé prochainement en Europe. Pour l’instant on ne connait par cotnre ni son prix de vente ni les débits qu’il propose.