La version 7.24 de l’utilitaire HWiNFO supporte les dernières Radeon RX 6000

Le célèbre utilitaire HWiNFO est disponible depuis ce matin en version 7.24. Pour rappel, ce programme d’informations bien utile permet d’obtenir facilement et en seulement quelques clics de nombreux détails techniques concernant les composants de votgre PC.

La version 7.24 supporte les dernières cartes graphiques d’AMD et notamment les Radeon RX 6400, RX 6650 XT, 6750 XT et 6950 XT. Elle améliore également le support de plusieurs processeurs et GPU AMD. Les GPU Intel Arc ne sont pas non plus en reste puisque l’éditeur annonce un support amélioré de ces composants et lae support d’un plus grand nombre de modèles. A noter que les fonctions de monitoring ont encore été améliorées (ce qui est généralement le cas à chaque nouvelle version)



Voilà la liste complète des changements annoncés par l’éditeur :

Prise en charge améliorée des CPU et APU AMD de nouvelle génération.

Amélioration du monitoring des refroidissements NZXT Kraken lorsqu’ils sont démarrés avant CAM.

Prise en charge améliorée des systèmes AMD EPYC à double socket.

Ajout du GPU Glenfly Tech GF ARISE.

Support amélioré d’Alder Lake-PS (IoT).

Support amélioré des GPU Intel Arc.

Ajout du support de Nuvoton NCT7491.

Ajout du monitoring des limites PL1 et PL2 sur les GPU Intel.

Support d’un plus grand nombre de GPU Intel Arc.

Prise en charge de la carte AMD Radeon RX 6400.

Prise en charge des AMD Radeon RX 6650 XT, 6750 XT, 6950 XT.

Comme d’habitude, HWiNFO est téléchargeable depuis notre section Téléchargement ou directement depuis le site de l’éditeur.

– Télécharger HWiNFO 7.24

– Télécharger HWiNFO 7.24 Portable