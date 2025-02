Le programme HWiNFO 8.22 est disponible en téléchargement

L’utilitaire HWiNFO est maintenant disponible en version 8.22. Grâce à cette nouvelle mise à jour, le célèbre programme d’informations qui permet de connaître en détails toutes les caractéristiques matérielles de son PC, supporte de nouveaux composants.

HWiNFO 8.22 prend désormais en charge les cartes graphiques GeForce RTX 5090 D, GeForce RTX 5070 Ti et GeForce RTX 5070 de NVIDIA. Dautres changements et des correctifs sont également de la partie, comme on peut le voir dans la liste ci-dessous.

Quoi de neuf pour HWiNFO 8.22 ?

Ajout de NVIDIA GeForce RTX 5090 D.

Ajout de l’énumération des bus PCIe sur ARM64.

Ajout du monitoring des alimentation de la série Cooler Master X Silent/Mighty.

Ajout de NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.

Ajout de la langue lettone (partielle).

Ajout de la surveillance du bloc d’alimentation MSI MEG Ai1600T.

Correction de la prise en charge des systèmes avec > 512 cœurs.

Modification du port utilisé pour communiquer avec AMD SMU.

Ajout de NVIDIA GeForce RTX 5070.

Correction du rapport de l’état ReBAR sur NVIDIA Blackwell.

Correction de l’échec de l’éclairage RVB sur les GPU MSI RTX série 50.

Amélioration du monitoring des capteurs sur la série MSI B840.

Vous pouvez télécharger HWiNFO 8.22 dans notre section Téléchargement our via le site de l’éditeur.