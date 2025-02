L’utilitaire GPU-Z débarque en version 2.64.0

Le site TechPowerUp vient de publier une nouvelle version de son utilitaire GPU-Z. Pour rappel, celui-ci permet de tout savoir sur sa carte graphique et le GPU qui l’équipe. C’est un petit programme bien pratique pour les bidouilleurs et les gamers qui veulent en savoir plus sur leur matériel.

La dernière version, la 2.64.0, apporte plusieurs nouveautés et changements. Elle apporte par exemple la prise en charge des cartes graphiques GeForce RTX 5070 de NVIDIA et elle améliore également le support des cartes graphiques AMD Radeon RX 9070 et RX 9070 XT. D’autres modifications sont aussi au programme comme on peut le découvrir dans le changelog ci-dessous.

Quoi de neuf dans GPU-Z 2.64.0 ?

Ajout du support de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070

Sur NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti sans pilote installé, affichage de nombre de ROP comme étant « Inconnu » au lieu d’utiliser une solution de secours codée en dur

Amélioration du support des cartes graphiques AMD Radeon RX 9070 et RX 9070 XT

Correction du nombre incorrect de ROP/TMU/shaders affichés sur Intel Arc B570

Lorsque l’erreur « Le service a été marqué pour suppression » se produit, affichage d’un message indiquant qu’un redémarrage du système résoudra le problème

Sur les GPU non NVIDIA, ne pas tenter la détection PhysX pour gagner un peu de temps au démarrage

Pour télécharger GPU-Z 2.64.0 rendez-vous sur le site officiel ou sur cette page de notre section Téléchargement.