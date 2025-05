La version 2.66.0 de GPU-Z supporte les dernières cartes graphiques d’AMD et de NVIDIA

Le site TechPowerUp vient de publier une nouvelle mise à jour du programme GPU-Z. Pour rappel, celui-ci permet de tout connaître sur la carte graphique qui équipe votre PC. C’est un outil très utilse pour les bidouilleurs et les gamers qui veulent en savoir plus sur leur matériel et leur GPU.

La dernière version 2.66.0 de GPU-Z prend en charge les dernières cartes graphiques d’AMD et de NVIDIA.. Elle supporte par exemple les cartes NVIDIA GeForce RTX 5060, RTX 5070 Ti Mobile, RTX 5070 Mobile, RTX 5060 Mobile, RTX Pro 6000 Blackwell et Quadro RTX 5000 (TU104-B) ainsi que les cartes AMD Radeon RX 9060 XT et Pro W7900 Dual Slot..

Quoi de neuf dans GPU-Z 2.66.0 ?

Prise en charge des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 5060, RTX 5070 Ti Mobile, RTX 5070 Mobile, RTX 5060 Mobile, RTX Pro 6000 Blackwell et Quadro RTX 5000 (TU104-B).

Prise en charge des cartes graphiques AMD Radeon RX 9060 XT et Pro W7900 Dual Slot.

Pour télécharger GPU-Z 2.66.0 rendez-vous sur le site officiel ou sur cette page de notre section Téléchargement.