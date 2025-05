Epic Games offre les jeux Limbo et Tiny Tina’s Wonderlands

Deux jeux sont gratuits en ce moment sur l’Epic Games Store. En effet, Epic Games offre les titres Limbo et Tiny Tina’s Wonderlands sur sa plateforme. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là jusqu’au 5 juin 2025.

Limbo

Limbo est un jeu d’aventure indie primé, accueilli avec enthousiasme par les critiques pour sa conception de puzzles captivante, et ses visuels et bande sonore immersifs. Avec ses espaces sombres et brumeux, et une histoire envoûtante, ce jeu est inoubliable.

Tiny Tina’s Wonderlands

Lancez-vous dans une aventure épique riche en émerveillement, fantaisie et armes surpuissantes ! Créez votre propre héros aux classes multiples, puis tirez, pillez, tranchez et lancez des sorts dans votre quête pour arrêter le tyrannique Seigneur Dragon.