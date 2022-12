GPU-Z 2.52.0 est disponible avec une flopée de nouveaux GPU supportés

Le programme d’informations GPU-Z vient de passer à la version 2.52.0. Il supporte de nouvelles puces graphiques AMD Radeon et NVIDIA GeForce.

Le programme d’informations matérielles GPU-Z vient de passer à la version 2.52.0. Cette nouvelle mise à jour de GPU-Z ajoute le support de nouvelles puces graphiques. Sont désormais pris en charge les GPU : AMD Radeon RX 7900 XT et XTX (Navi 31), Radeon RX6300 ainsi que les NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, RTX 3080 Ti 20 Go, RTX 3070 Ti (GA102), RTX 3050 (GA107), A800 80 Go PCIe. Les puces IGP Intel Raptor Lake sont également prises en charge.

Sinon comme d’habitude, la version 2.52.0 de GPU-Z est disponible via cette page de notre section Téléchargement ou via le site de l’éditeur.

Quoi de neuf pour GPU-Z 2.52.0 ?