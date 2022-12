Depuis hier soir, deux jeux sont offerts. Il s’agit de Fallout 1 et Fallout 2. Vous pouvez les télécharger jusqu’à ce soir 17 heures.

Les jeux Fallout 1 et 2 sont offerts sur l’Epic Games Store

En cette fin d’année, Epic Games offre tous les jours un nouveau jeu durant les fêtes. Chaque jour à partir de 17 heures un nouveau titre est disponible en téléchargement gratuit sur cette page de l’Epic Games Store.

Depuis hier soir, ce sont même deux jeux qui sont offerts. Il s’agit de Fallout 1 et Fallout 2. Vous pouvez les télécharger gratis jusqu’à ce soir 17 heures. Passé ce délai, ils redeviendront payants et c’est un autre jeu (ou plusieurs) qui sera offert à la place.

Vous venez de dénicher le jeu de rôle post-apocalyptique classique qui a donné un nouveau souffle au genre CRPG. Prenez les bonnes décisions ou vous finirez comme les autres héros déchus dans ce champ de ruines…

Fallout 2 est le second volet du jeu récompensé par les critiques, qui a sorti le RPG des donjons pour le placer dans un rétro-futur dynamique et apocalyptique. En vous forçant à maîtriser les compétences et les spécificités de votre personnage pour survivre, Fallout® 2 vous met au défi de vivre dans un monde post-nucléaire.