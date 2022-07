Microids prépare le jeu Schtroumpfs Kart sur Nintendo Switch

Afin de concurrencer Mario Kart 8 Deluxe qui fait un véritable carton sur Nintendo Switch depuis sa sortie, l’éditeur Microid s’est associé au studio Eden Games pour tenter de déloger le titre phare de Nintendo de son piedestal.

Reprenant le même principe que Mario Kart, Schtroumpfs Kart sera un jeu de kart très coloré dans lequel les joueurs pourront s’affronter à bord de petits bolides pilotés par différents personnages Schtroumpfs : Schtroumpf gourmand, Schtroumpf costaud, Schtroumpf à lunettes, le Grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, et bien d’autres…

Chaque personnage aura des caractéristiques et un véhicule qui offrira des fonctionnalités qui lui sont propres. En tout, pas moins d’une douzaine de circuits issus des BD et des mythiques dessins animés de notre enfance seront disponibles : le village, la forêt, le marais, la maison de Gargamel, etc…

Comme dans Mario Kart, le but du jeu sera de foncer à toute vitesse afin de finir la course en premier tout en s’aidant des objets dénichés sur le bord de la route ou en empruntant les raccourcis accessibles à certains endroits du jeu.

D’après Microids, il sera possible de s’affronter jusqu’à 4 joueurs sur la même console (via un écran splitté). Par contre on ne sait pas pour le moment si le jeu en ligne sera (ou non) possible. Espérons que ce sera le cas car cette fonction est l’un des gros points forts de Mario Kart et il serait dommage de passer à côté.

Bref… le jeu devrait plaire à la fois aux fans de course de karting et aux fans de Schtroumpfs. Reste évidemment à voir ce qu’il en sera de la jouabilité du jeu et s’il sera aussi fun que Mario Kart, car dans ce domaine beaucoup d’éditeurs ont essayé de percer mais très peu ont réellement réussi à convaincre…

A noter que Schtroumpfs Kart sera disponible uniquement sur Nintendo Switch apparemment. Microis annonce que sa sortie est prévue pour la fin de l’année.

MAJ : Le site Amazon.fr le référence déjà sur cette page au prix de 49,99€ et annonce une sortie pour le 31 décembre 2022.