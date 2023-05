Bon Plan : un SSD de 1 To à 40 balles et 2 To à 85€

Vous l’avez sûrement remarqué, depuis quelques temps le prix des SSD d’une manière générale (qu’ils soient au format 2,5″ SATA ou M.2. NVMe) ne cesse de baisser. Et c’est une excellente nouvelle puisque les SSD sont désormais beaucoup plus accessibles. Il est beaucoup plus facile et abordable d’acheter un SSD de grande capacité (1 To ou 2 To) alors qu’il fallait débourser plus du double il y a encore quelques mois.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le SSD PNY CS900 parvient tranquillement à tirer son épingle du jeu dans cette bataille tarifaire. Alors, certes ce n’est pas le plus performant des SSD 2,5″ SATA III ni le plus endurant, mais c’est très certainement celui qui offre actuellement le meilleur rapport qualité – capacité – prix.

En effet, la version 1 To du PNY CS900 est trouvable facilement en ce moment à moins de 40€ tandis que la version 2 To s’affiche à 85€.

Des tarifs plus que corrects pour ces modèles de 1 To et 2 To. A tel point qu’on a désormais du mal à comprendre l’intérêt des modèles de plus faibles capacités vendus parfois seulement quelques euros de moins :

Au niveau des caractéristiques techniques du SSD, sachez que le CS900 est équipé d’un contrôleur Phison S11 et qu’il il embarque de la mémoire NAND Flash TLC ou QLC selon les arrivages. En effet, le fabricant a fait le choix (pas très compréhensible) d’opter pour de le NAND Flash TLC (Tiple Layer Cell) ou QLC (Quad Layer Cell) en fonction de la disponibilité de l’une ou l’autre des mémoires. Au final, il faut partir du principe que c’est de la QLC mais si vous avez de la veine ça peut être de la TLC (un poil plus performante et endurante).

En terme de performances, les SSD PNY CS900 offrent des débits pouvant aller jusqu’à 560 Mo/s en lecture et jusqu’à 530 Mo/s en écriture. Ca reste plus que classique pour des SSD au format 2,5″ SATA III. Pour des débits plus élevés, il fauda s’orienter vers des SSD M.2. NVMe.