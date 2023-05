Sondage : Que voudriez-voir sur Bhmag ?

Ca fait longtemps qu’on n’avait pas publié de sondage sur Bhmag. Je profite donc de ce week-end plutôt calme pour vous proposer un nouveau sondage qui concerne le contenu rédactionnel du site.

Le but est de savoir ce que vous aimeriez trouver en priorité sur le site : plus d’actualités, plus de tests, plus de bons plans, des guides d’achat, des guides pratiques, des interview, d’autres choses, … ? Dites-moi tout. ;)