La justice ordonne aux FAI de bloquer le site téléchargement Uptobox

Le site Uptobox est un service d’hébergement de fichiers qui permet d’héberger, de télécharger et de partager des fichiers en ligne. C’est un service de stockage très pratique qui permet de transférer des fichiers de toutes tailles avec d’autres utilisateurs ou de la famille.

Le problème c’est que ce service peut aussi bien être être utilisé par Monsieur et Madame Tout Le Monde pour échanger en toute bonne foi des photos et des vidéos avec d’autres membres de sa famille que par des utilisateurs qui souhaitent s’échanger illégalement les derniers films et les dernières séries à la mode.

Et c’est cette deuxième utilisation illicite qui cause problème car le site Uptobox est beaucoup utilisé par les sites de téléchargements illégaux qui proposent en téléchargement des fichiers piratés en Direct Download.

Suite à des plaintes de la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), le Syndicat de l’édition vidéo numérique, l’association des producteurs indépendants (API), l’Union des producteurs de cinéma (UPC), le Syndicat des producteurs indépendants (SPI) et le Centre national du cinéma (CNC), la justice vient de rendre son verdict : elle ordonne aux fournisseurs d’accès internet de bloquer Uptobox.

Plusieurs noms de domaine appartenant à Uptobox sont visés par la décision de justice : Uptobox.com, Uptostream.com, Uptobox.fr, Uptostream.fr, Beta-uptobox.com et Uptostream.net. Les FAI Orange, Sosh, SFR, Free et Bouygues ont l’ordre de bloquer ces noms de domaine pendant dix-huit mois.

Les utilisateurs français d’Uptobox ne pourront donc bientôt plus se rendre sur le site Uptobox puisque les FAI vont bloquer l’accès au site via les DNS. Certains fournisseurs ont déjà lancé la procédure, d’autres le feront prochainement…

Pour contourner ce blocage et continuer d’accéder à Uptobox, la méthode la plus simple consiste à ne plus utiliser les DNS par défaut des FAI mais en utiliser d’autres… comme par exemple ceux de Cloudflare (1.1.1.1 et 1.0.0.1) ou Google (8.8.8.8 et 8.8.4.4)

De son côté, Uptobox simplifie encore plus la donne pour ses clients puisqu’il vient de dévoiler deux nouveaux noms de domaine : Uptobox.eu et Uptostream.eu qui ne sont pas concernés par la décision de justice et sont donc totalement opérationnels.