Est-ce que les disques durs auront disparu d’ici 2028 ?

Ce n’est un secret pour personne : les ventes de disques durs sont en chute libre. Et la raison est on ne peut plus compréhensible : le prix des SSD ne cesse de baisser et par effet boule de neige cela incite les utilisateurs à opter pour ce type de stockage qui propose des débits élevés et des capacités de stockage qui augmentent régulièrement plutôt que des disques durs qui sont nettement plus lents.

La situation n’est pas nouvelle : le cabinet d’analyse Trendfocus le révélait déjà en janvier dernier en nous apprenant que les fabricants de disques durs (Seagate, Toshiba et Western Digital) avaient vu leurs chiffres de ventes dégringoler de près de 40% en l’espace d’un an seulement

Et la situation ne s’est guère améliorée depuis… Au contraire elle a même empiré. A tel point que d’après Shawn Rosemarin, vice-président Recherches et Développement chez Pure Storage, les ventes de disques durs devraient cesser complètement d’ici 2028.

D’après lui, la principale raison qui devrait enterrer les disques durs est d’ordre économique. En effet, bien que les SSD soient plus performants que les disques durs (ce qui intéressse principalement les particuliers et les gamers) c’est plutôt la plus faible consommation d’énergie qui est plébiscitée par les entreprises et notamment les datacenters.

Pour renforcer ses dires, Rosemarin révèle que les Datacenters représentent actuellement environ 3% de la consommation mondiale d’énergie. Le stockage constitue environ un tiers de ce pourcentage. En remplaçant les disques durs par des SSD cela pourrait entraîner une réduction de 80 à 90% de la consommation d’énergie.

Avec les coûts d’énergie qui augmentent à vitesse grand V un peu partout dans le monde, le fait de passer à des SSD serait donc une solution plus que rentable pour les entreprises et les datacenters. Certes, les SSD n’offrent pas encore les mêmes capacités de stockage que les HDD mais ça devrait s’améliorer dans les années à venir si l’on se fie aux roadmaps des fabricants de NAND Flash.

Mais est-ce que les disques durs seront vraiment de l’histoire ancienne d’ici 2028 comme le prédit Pure Storage ? c’est à dire dans cinq ans ? Franchement c’est peu probable ! J’ai l’impression que Pure Storage est un peu trop optimiste à ce niveau là. Les SSD auront sûrement des capacités de stockage encore plus importantes qu’actuellement mais il serait très étonnant que les disques durs aient totalement disparu. Ils seront sûrement moins nombreux que maintenant, certes, mais ils seront toujours là.