PNY EliteX Pro : un SSD portable très compact

Le nouveau SSD PNY EliteX Pro est un modèle portable plutôt compact. Il devrait intéresser les utilisateurs nomades qui aiment emporter avec eux leurs préciseuses données.

Egalement connu sous la référence CS2260, le PNY EliteX Pro est un SSD « presque » carré qui dispose d’une coque en aluminium. Le SSD existe en quatre capacités de stockage : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To et il offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 1.600 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.500 Mo/s en écriture.

Pour atteindre de tels débits, le PNY EliteX Pro embarque de la mémoire NAND Flash suffisamment performante, et il est également équipé d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps).

Les PNY EliteX Pro de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To coûtent respectivement 87€ 172€, 299€ et 543€ sur Amazon.fr.