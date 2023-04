Vous aimez Inspecteur Gadget ? bonne nouvelle le jeu est prévu !

Microids annonce la sortie prochaine d’un jeu Inspecteur Gadget. Le personnage du dessin animé culte va avoir droit à une nouvelle vie sur consoles et PC.

Microids annonce la sortie prochaine d’un jeu ayant pour thème le célèbre Inspecteur Gadget. Le personnage principal du dessin animé culte de notre enfance va avoir droit à une nouvelle vie sur consoles et PC.

Le jeu portera le nom de Inspecteur Gadget – Mad Time Party. Ce sera un Party Game qui sera jouable de 1 à 4 joueurs. D’après Microids, il sera possible de se promener dans les environnements de la série originale. Il sera également possible de rencontrer quelques personnages que l’on peut apercevoir régulièrement dans le dessin animé Inspecteur Gadget, comme par exemple le Chef Gontier, sa nièce Sophie, les agents de MAD et bien sûr le Docteur Gang. Espérons qu’on verra aussi le chien Fino.

Développé par Smart Tale Games, le jeu sera disponible au cours de l’automne 2023 sur les consoles Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et aussi sur PC (via Steam). Quid des Xbox Series S et X ? Aucune information pour l’instant…

Synopsys du jeu



Nom d’un gadget ! Incarnez l’emblématique Inspecteur Gadget et jouez avec vos amis dans ce nouveau Party Game. Métroville est tombé sous le contrôle du diabolique Docteur Gang. Afin de sauver la ville, l’Inspecteur Gadget doit utiliser une machine à remonter le temps pour retourner dans le passé. Malheureusement, celle-ci tombe en panne et les ancêtres du célèbre inspecteur se retrouvent téléportés dans le présent.

Votre mission : Explorer Métroville et défier les ancêtres de l’Inspecteur Gadget pour récupérer les pièces manquantes de la machine. Vous devrez résoudre des quêtes sous forme de mini-jeux pour débloquer les boulons nécessaires à sa réparation.

Nostalgie

Comment ne pas clore cette news avec une petite vidéo youtube du générique d’époque :