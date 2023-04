Corsair n’en finit plus de décliner son SSD MP600 en différentes versions. A tel point qu’on a du mal à s’y retrouver au beau milieu de toutes ses références diverses et variées : MP600, MP600 Core et Pro Hydro X, MP600 Pro, MP600 Pro XT, MP 600 Pro LPX, MP600 Pro NH et MP600 GS.

Et histoire de compliquer encore un peu sa gamme de SSD, le fabricant annonce aujourd’hui l’arrivée des MP600 Mini et MP600 Core XT. Ce sont tous les deux des SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0 mais qui proposent un form factor différent.

MP600 Mini

Le Corsair MP600 Mini se présente sous la forme d’un SSD M.2. au format 2230 ce qui signifie qu’il mesure donc 22 mm x 20 mm. Plus compact que les modèles traditonnels (le format 2280 étant le plus répandu), le MP600 Mini se destine aux machines ultra portables. Il pourra être utilisé aussi par exemple dans les Surface Pro 8 et 9 Microsoft ou dans le Steam Deck de Valve.

Le constructeur décline le MP600 Mini en une seule et unique capactié de stockage de 1 To. Le SSD exploite une interface PCIe 4.0 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Corsair annonce que son « petit » SSD peut atteindre des débits de 4.800 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture, et jusqu’à 1100K/850K iOPS en lecture/ écriture 4K.

MP600 Core XT

Le Corsair MP600 Core XT utilise un format plus traditionnel (2280). Comme son petit frère, le SSD est également un modèle M.2. NVMe qui tire partie d’une interface PCIe 4.0 par contre il utilise de la mémoire NAND Flash 3D QLC. Disponible dans des capacités de 1 To, 2 To et 4 To, le MP600 Core XT est annoncé avec des débits pouvant atteindre jusqu’au 5.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 4.400 Mo/s en écriture.

Le MP600 Mini de 1 To est annoncé au prix de 125€ alors que les MP600 Core XT de 1, 2 et 4 To coûtent respectivement 70€, 135€ et 325€. Ils bénéficient tous d’une garantie de 5 ans.