AMD publie la version 23.4.3 des drivers Radeon Adrenalin

Les drivers Radeon Adrenalin viennent de sortir en version 23.4.3 WHQL. C’est une mise à jour mineure qui apportent des optimisations pour le jeu STAR WARS Jedi: Survivor. A noter que les pilotes apportent également des correctifs pour les jeux World War Z : Aftermath et Last of us Part 1.

Quoi de neuf pour les drivers Adrenalin 23.4.3 WHQL ?

Nouveautés



Support du jeu STAR WARS Jedi: Survivor

Liste des problèmes corrigés



Red corruption may occur in World War Z: Aftermath when using the Vulkan API.

Longer than expected shader compilation time when first launching THE LAST OF US Part I.

Comme d’habitude, vous retrouverez les drivers Radeon Adrenalin 23.4.3 WHQL sur le site d’AMD.