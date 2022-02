Un nouveau SSD M.2. signé Corsair : le MP600 Pro LPX

Corsair ne s’arrête plus avec ses SSD ! Depuis quelques temps, le fabricant décline sa gamme MP600 en différentes variantes : MP600, MP600 Core et Pro Hydro X, MP600 Pro et MP600 Pro XT.

Aujourd’hui, voilà qu’une nouvelle et énième itération de son SSD est annoncée : il s’agit cette fois du MP600 Pro LPX.

Sans grand suprise, le MP600 Pro LPX est un SSD M.2 NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x qui supporte la norme NVMe. Le SSD est animé par un contrôleur Phison et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le SSD dispose d’un dissipateur thermique en aluminium qui offre la particularité d’être plutôt fin, ce qui permet de dire à Corsair que son MP600 Pro LPX est compatible PS5. On peut donc l’installer dans une console Playstation 5 afin d’augmenter la capacité de celle-ci et installer un plus grand nombre de jeux.

A noter que le MP600 Pro LX est disponible en 4 capacités de stockage : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To, qui proposent les taux de transferts suivants :

Corsair MP600 Pro LPX 500 Go : débits non connus pour l’instant

débits non connus pour l’instant Corsair MP600 Pro LPX 1 To : 7.100 Mo/s en lecture, 5.800 Mo/s en écriture

7.100 Mo/s en lecture, 5.800 Mo/s en écriture Corsair MP600 Pro LPX 2 To : 7.100 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture

7.100 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture Corsair MP600 Pro LPX 4 To : 7.100 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture

Pour le moment, on ne connaît pas les débits proposés par le modèle 500 Go. On ne connaît pas non non plus le nombre d’iOPS offerts par l’ensemble de la gamme MP600 Pro LPX.

Les quatre SSD sont annoncés avec un MTBF de 1,6 millions d’heures et une garantie de 5 ans. Les modèles de 1 To, 2 To et 4 To offrent respectivement une endurance de 700, 1400 et 3000 To par an.

Au niveau des tarifs, il faudra débourser 114,99€ pour la version 500 Go, 189,99€ pour la version 1 To, 379,99€ pour le modèle 2 To et 879,99€ pour le modèle 4 To.