Un nouveau SSD M.2. NVMe performant chez Corsair : le MP600 Pro

Corsair agrandit encore sa gamme de SSD M.2. NVMe. Ainsi, après le MP600 lancé en juillet 2019, le constructeur annonce aujourd’hui la sortie du MP600 Pro, une version revisitée du modèle précédent avec des caractéristiques techniques revues à la hausse et des performances plus élevées.

Le MP600 Pro exploite le dernier contrôleur de chez Phison, le PS5018-E18, qui est réputé pour son haut niveau de performance. Il équipe déjà plusieurs SSD haut de gamme comme par exemple les Sabrent Rocket 4 Plus, Galax Hof Extreme, Addlink S95, le dernier SSD de MSI et le Gigabyte Aorus Gen4 7000S. Le SSD tire profit d’une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le MP600 Pro de Corsair est un petit bolide qui offre des débits pouvant atteindre 7.000 Mo/s en lecture et 6.850 Mo/s en écriture. Deux capacités de stockage sont prévus au programme : un modèle 1 To et un modèle 2 To. Ils offriront respectivement une endurance de 1.400 To par et 33600 To par an.

Au moment de rédiger cette brève, ni la date de disponibilité ne le tarif n’ont été communiqués.