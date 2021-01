MSI annonce deux SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0 4x

MSI se lance tête baissée dans les marchés des SSD performants. Et à l’occasion du CES 2021, le constructeur vient de dévoiler pas moins de deux SSD M.2. NVMe câblés en PCI Express 4.0 4x. Ils offriront une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 4 To (il y aura sûrement des modèles de 1, 2 et 4 To).

Comme on peut le voir sur les photos de présentation, les deux SSD sont dotés d’un imposant radiateur afin de conserver le contrôleur et les puces de NAND Flash au frais.

MSI annonce que les SSD offrent des taux de transferts de 7.000 Mo/s en lecture et de 6.900 Mo/s en écriture et qu’ils embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le type de contrôleur utilisé n’est malheureusement pas précisé mais nos confrères de Guru3D pensent qu’il s’agit d’un contrôleur Phison. Probablement le Phison PS5018-E18 qui équipe déjà les Sabrent Rocket 4 Plus, Galax Hof Extreme et Addlink S95.