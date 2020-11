Le SSD Sabrent Rocket 4 Plus commence à se montrer…

Annoncé en septembre dernier, le SSD Sabrent Rocket 4 Plus fait à nouveau parler de lui après plusieurs mois sans nouvelles… Il faut dire que l’engin ne nous avait pas laissé indifférent vu les caractéristiques techniques dont ils dispose et vu les débits qu’ils proposent.

En effet, le SSD Sabrent Rocket 4 Plus est un SSD au format M.2. NVMe particulièrement véloce, pour ne pas dire le plus rapide jamais dévoilé jusqu’à maintenant. Et ses performances élevées, le Rocket 4 Plus les doit au nouveau contrôleur Phison PS5018-E18 mais aussi à l’interface PCI Express 4.0 dont il dispose et à sa mémoire NAND Flash 3D TLC. Ces composants lui permettent d’atteindre des débits de 7.100 Mo/s en lecture et 6.600 Mo/s en écriture.

A noter que quatre capacités de stockage sont prévues : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To. Mais pour l’instant seules les versions 1 To et 2 To commencent à être référencées Outre Atlantique. Les versions 1 et 2 To coûtent respectivement 199 dollars et 399 dollars aux Etats-Unis. Elles devraient arriver prochainement dans l’hexagone.

Les modèles de 500 Go et 4 To seront commercialisés en début d’année prochaine. Leurs prix ne sont pas connus pour le moment.