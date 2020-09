Rocket 4 Plus : un nouveau SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0 chez Sabrent

Histoire de couper l’herber sous le pied de Samsung avec son 980 Pro, le fabricant Sabrent vient de dévoiler le Rocket 4 Plus. C’est un nouveau SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0. L’engin est animé par un contrôleur Phison PS5018-E18 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le Rocket 4 Plus existe en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To qui peuvent atteindre des débits pouvant aller jusqu’à 7.000 Mo/s en lecture et 6.850 Mo/s en écriture.

Pour le moment, les tarifs n’ont pas été annoncés.