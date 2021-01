Gigabyte dégaine un SSD M.2. très performant : le AORUS Gen4 7000S

Gigabyte présente le AORUS Gen4 7000S : un nouveau SSD haut de gamme à destination des gamers et des amateurs de performances. L’appareil est un SSD au format M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.4.

Le 7000S est équipé de puces de mémoire NAND Flash 3D TLC couplé au dernier contrôleur Phison PS5018-E18 que l’on peut déjà trouver au sein de plusieurs SSD haut de gamme comme par exemple les Sabrent Rocket 4 Plus, Galax Hof Extreme, Addlink S95 et le dernier SSD de MSI.

Le constructeur annonce deux capacités de stockage : 1 To et 2 To, et des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 7.000 Mo/s en lecture et 6.850 Mo/s en écriture, et jusqu’à 650.000 / 700.000 iOPs en lecture / écriture 4K.

Voilà le détail pour chaque modèle :

– AORUS Gen4 7000S 1 To : 7.000 Mo/s en lecture, 5.500 Mo/s en écriture (350K/700K)

– AORUS Gen4 7000S 2 To : 7.000 Mo/s en lecture, 6.850 Mo/s en écriture (650K/700K)

Le SSD sera disponible prochainement. Le prix n’est pas connu pour le moment.