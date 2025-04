Nintendo Switch 2 : les précommandes ouvrent le 24 avril au Canada et aux Etats-Unis

Si les précommandes de la Nintendo Switch 2 sont déjà ouvertes depuis un petit moment en France et même en Europe, ce n’est pas la même histoire aux Etats-Unis et au Canada. En effet, vu la situation économique aux Etats-Unis et les diverses annonces de Donald Trump Nintendo avait préféré reporter la date des précommandes de la Switch 2 dans ces deux pays.

Aujourd’hui, la situation semble (légèrement) s’éclaircir pour la Nintendo Switch 2 Outre Atlantique puisque le géant nippon annonce que la console sera proposée en précommande dans quelques jours.

C’est à partir du jeudi 24 avril 2025 que les américains et les canadiens vont pouvoir précommander la nouvelle machine de Nintendo. Aux Etats-Unis, la Nintendo Switch 2 coûtera 449,99 dollars tandis que le pack incluant la Switch 2 et Mario Kart World coûtera 499,99 dollars

Le site de Nintendo USA va même un peu plus loin en dévoilant l’ensemble des tarifs relatifs à la Nintendo Switch 2 et à ses accessoires.

Nintendo Switch 2 – $449.99

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle – $499.99

Mario Kart World – $79.99

Donkey Kong Bananza – $69.99

Nintendo Switch 2 Pro Controller – $84.99

Joy-Con 2 Pair – $94.99

Joy-Con 2 Charging Grip – $39.99

Joy-Con 2 Strap – $13.99

Joy-Con 2 Wheel Set – $24.99

Nintendo Switch 2 Camera – $54.99

Nintendo Switch 2 Dock Set – $119.99

Nintendo Switch 2 Carrying Case & Screen Protector – $39.99

Nintendo Switch 2 All-In-One Carrying Case – $84.99

Nintendo Switch 2 AC Adapter – $34.99

Samsung microSD Express Card – 256GB for Nintendo Switch 2 – $59.99

A noter qu’au Canada, les tarifs seront les suivants selon Nintendo Canada :

Nintendo Switch 2 – 629,99 C$

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle – 699,99 C$

Mario Kart World – 109,99 C$

Donkey Kong Bananza – 99,99 C$

Manette Pro Nintendo Switch 2 – 109,99 C$

Manettes Joy-Con 2 droite et gauche – 124,99 C$

Support de recharge Joy-Con 2- 49,99 C$

Dragonne Joy-Con 2 – 19,99 C$

Volant Joy-Con 2 (ensemble de 2) – 29,99 C$

Caméra Nintendo Switch 2 – 69,99 C$

Station d’accueil Nintendo Switch 2 – 154,99 C$

Pochette de transport et protection d’écran Nintendo Switch 2 – 49,99 C$

Pochette de transport tout-en-un Nintendo Switch 2 – 109,99 C$

Adaptateur secteur Nintendo Switch 2 – 39,99 C$

Samsung Carte microSD Express– 256 Go de Nintendo Switch 2 – 84,99 C$

Pour rappel, la sortie de la Nintendo Switch 2 est toujours prévue pour le 5 juin 2025 pour l’ensemble du globe.