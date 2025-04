Un nouveau SSD portable chez Team Group : le X2 Max !

Team Group annonce la sortie d’un nouveau SSD portable qui porte le nom de X2 Max. C’est un SSD portable très compact qui ressemble grosso modo à une clé usb. L’unité de stockage mesure 75,9 mm de long sur 20 mm de large et 8 mm d’épaisseur pour un poids de 12 grammes seulement.

Le X2 Max est doté d’une coque en aluminium. Ce nouveau SSD offre la particularité d’être équipé d’une double connectique, ce qui lui permet d’être utilisable sur la plupart des machines du marché. On trouve à l’une de ses extrémités un port USB Type A et de l’autre côté un port USB Type C.

A noter que les deux connecteurs répondent à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) ce qui permet d’après Team Group d’atteindre des taux de transferts de 1.000 Mo/s en lecture et de 900 Mo/s en écriture lors de la sauvegarde de données.

Deux capacités du X2 Max sont annoncées : 1 To et 2 To. Les tarifs n’ont pas été dévoilés pour le moment, mais on sait que le SSD est couvert par une garantie de cinq ans.