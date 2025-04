Amazon France 25 ans : nombreuses promos et 25€ de réduction

Du 30 avril au 6 mai 2025, l’enseigne Amazon.fr fête ses 25 ans en France en proposant une avalanche de promotions et de ventes flash sur de nombreuses catégories de produits. Que ce soit de l’électroménager, des produits informatique, du high tech , des produits audio, des TV ou même des jeux et des jouets une flopée d’offres sont disponibles sur la page spécialement mise en place pour l’occasion.

En parallèle de ces promotions, Amazon.fr propose aussi un code promo qui permet aux 25.000 premiers clients du jour de bénéficier de 25€ de réduction dès 75€ d’achats. Le code promo à indiquer dans le panier est : MER25. Il est valable sur tous les produits vendus et expédiés par Amazon.fr à l’exception des livres, des produits Apple et des autres restrictions mentionnées sur cette page.

A l’occasion de cet anniversaire, le directeur général d’Amazon.fr a adressé un mail à tous ses clients afin de les informer de cet événement qui aura lieu du 30 avril au 6 mai 2025.

Chère cliente, cher client

Cette année marque un moment très spécial : les 25 ans d’Amazon en France.

Depuis notre lancement en 2000, Amazon est devenue bien plus qu’une simple boutique en ligne : un véritable acteur de l’économie française, avec 25 milliards d’euros investis depuis 2010 et plus de 25 000 collaborateurs en CDI à travers le pays.

Notre mission est restée inchangée depuis le premier jour : vous proposer des prix bas, une vaste sélection de produits, une livraison rapide et fiable, ainsi qu’un service client à votre écoute. Votre fidélité est notre plus belle récompense et nous sommes fiers d’être un partenaire du quotidien pour des millions de Français. En un mot, MERCI.

Pour célébrer ce quart de siècle à vos côtés, nous avons le plaisir de vous proposer une offre exceptionnelle : du 30 avril au 6 mai, 25 000 clients par jour pourront bénéficier d’une remise de 25 € dès 75 € d’achats*.

Merci de votre confiance qui nous engage à faire mieux, chaque jour.

Frédéric Duval, directeur général, Amazon.fr