Un nouveau SSD M.2 PCie 4.0 annoncé chez Addlink : le S85

Le fabricant Addlink vient de dévoiler un nouveau SSD qui porte le nom de S85. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui est équipé d’une interface PCI Express 4.0 4x. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Addlink propose le S85 en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To. Le SSD est annoncé avec des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 6.000 Mo/s en lecture et 5.700 Mo/s en écriture.

Le S85 n’est pas une bête de course, loin de là… Mais d’après le constructeur ce n’est pas son objectif premier puisqu’il est plutôt destiné à bien se positionner au niveau tarifaire. C’est pouquoi Addlink promet qu’il sera particulièrement abordable.. (à voir..)

En attendant, voilà les débits proposés par chaque modèle :

Addlink S85 512 Go : 5.400 Mo/s en lecture, 2.700 Mo/s en écriture

5.400 Mo/s en lecture, 2.700 Mo/s en écriture Addlink S85 1 To : 6.000 Mo/s en lecture, 5.400 Mo/s en écriture

6.000 Mo/s en lecture, 5.400 Mo/s en écriture Addlink S85 2 To : 6.000 Mo/s en lecture, 5.700 Mo/s en écriture

Annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heure, le SSD est couvert par une garantie de 5 ans.