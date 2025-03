NVIDIA propose sur son site une nouvelle mise à jour des drivers GeForce. Ces derniers sont maintenant disponibles en version 582.73 WHQL.

Ces nouveaux pilotes GeForce 572.83 WHQL prennent en charge le nouveau GPU GeForce RTX 5070 Ti et offre la meilleure expérience de jeu pour les derniers jeux compatibles avec la technologie DLSS 4, notamment Half-Life 2 RTX Demo et Warhammer 40,000: Darktide.

Parmi les autres titres compatibles avec la technologie DLSS, on trouve Assassin’s Creed Shadows, The Last of Us Part II Remastered et la mise à jour améliorée de Control. De plus, ce pilote prend en charge inZOI, qui intègre pour la première fois la technologie NVIDIA ACE.

Les drivers corrigent également plusieurs bugs :