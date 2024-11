Un nouveau SSD M.2. NVMe chez Corsair : le MP700 Elite

Corsair étoffe sa gamme de SSD M.2. NVMe avec un nouveau modèle qui porte le nom de MP700 Elite. Ce modèle exploite une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0. Il est équipé d’un contrôleur Phison PS5031-E31T et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC .

Le MP700 Elite existe en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To, qui proposent les débits suivants :

Corsair MP700 1 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en écriture (1300K/1400K iOPS)

10.000 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en écriture (1300K/1400K iOPS) Corsair MP700 2 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en écriture (1300K/1400K iOPS)

Les MP700 Elite de 1 To et 2 To offrent respectivement une endurance de 600 TBW et 1200 TBW. Ils sont annoncés avec un MTBF de 1,6 millions d’heures et une garantie de 5 ans. Le SSD de 1 To coûte 159,99€ tandis que la version 2 To vaut 284,99€.