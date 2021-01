LDLC fête ses 25 ans et organise un jeu concours : un PC gamer à 7.000€ à gagner !

En ce moment, la boutique en ligne LDLC fête ses 25 ans de bons et loyaux services.

Lancée en 1996, l’enseigne LDLC souffle en ce début d’année 2021 ses 25 bougies (*). Une durée de vie très longue pour cette boutique qui fait littéralement figure de dinosaure dans le secteur très concurrentiel de la vente en ligne de matériel informatique. Au fil des années, l’enseigne a su trouver sa place au milieu des nombreux sites de vente en ligne qui pullulent sur le net.

L’enseigne a apparemment su se diversifier au bon moment en ouvrant des boutiques physiques un peu partout en France sous forme de franchise. Et pour grandir, elle n’a pas hésité à racheter la concurrence à plusieurs reprises, que ce soit Materiel.net il y a quelques années ou TopAchat plus récemment.

Honnêtement, l’enseigne n’est pas forcément la moins chère sur certaines pièces ou certains composants informatique, mais elle a su se démarquer par un SAV performant (testé par mes soins plusieurs fois notamment lors d’une alimentation HS, un HDD HS et lors d’un cambriolage dans mon point relais) et a même gagné en proximité grâce à ses nombreuses boutiques physiques. Au final, on ne peut que saluer et se réjouir d’une telle success story….

Pour fêter dignement son anniversaire, LDLC organise un grand jeu concours dans lequel un énorme PC gamer d’une valeur de 7.000€ est en jeu (Ryzen 9 5950X, 32 Go RAM, Geforce RTX 3090, SSD M.2. NVMe 2 To, HDD 4 To, 2 écrans 34″, etc…). Vous pouvez consulter les caractéristiques techniques complètes de la machine et participer au concours (via Twitter, Instagram et Facebook) en vous rendant sur cette page.

(*) De son côté Bhmag fêtera ses 21 ans cette année !