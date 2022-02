Western Digital lance un SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme : le WD Black SN770

Western Digital vient de présenter le WD Black SN770, un nouveau SSD M.2. NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x. Le constructeur semble plutôt avare en informations puisqu’il ne précise pas le type de mémoire NAND Flash utilisée (il s’agit probablement de NAND TLC ?) ni le type de contrôleur employé.

On sait simplement que le SSD est décliné en 4 capacités de stockage : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To. Et apparemment, le SN770 sera plutôt un SSD d’entrée de gamme vu les débits proposés qui semblent peu élevés pour un SSD M.2. PCIe 4.0.

SN770 250 Go : 4.000 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture (240/470K)

SN770 500 Go : 4.000 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture (460/800K)

SN770 1 To : 5.150 Mo/s en lecture, 4.900 Mo/s en écriture (740/800K)

SN770 2 To : 5.150 Mo/s en lecture, 4.900 Mo/s en écriture (740/800K)

Les WD Black SN770 sont annoncés respectivement avec une endurance de 200 To/an, 300 To/an, 600 To/an et 1200 To/ an.

Le constructeur annonce une garantie de 5 ans pour ses SSD. Au niveau des tarifs, il faudra débourser de 79,95€ à 329,95€ d’après LDLC qui référence déjà le SN770.