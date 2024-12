Western Digital officialise un nouveau SSD : WD Black SN7100

Western Digital officialise la sortie d’un nouveau SSD M.2. NVMe qui porte le nom de WD Black SN7100. Ce dernier exploite une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Par contre il n’est pas équipé de mémoire cache DRAM.

Le fabricant propose le WD Black SN7100 en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. Ses taux de transferts peuvent atteindre jusqu’à 7.250 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.900 Mo/s en écriture.

Voilà les débits offerts par chaque modèle :

WD Black SN7100 500 Go : 6.800 Mo/s en lecture, 5.800 Mo/s en écriture (760K/1200K iOPS)

6.800 Mo/s en lecture, 5.800 Mo/s en écriture (760K/1200K iOPS) WD Black SN7100 1 To : 7.250 Mo/s en lecture, 6.900 Mo/s en écriture (1000K/1400K iOPS)

7.250 Mo/s en lecture, 6.900 Mo/s en écriture (1000K/1400K iOPS) WD Black SN7100 2 To : 7.250 Mo/s en lecture, 6.900 Mo/s en écriture (1000K/1400K iOPS)

Pour information, les SSD WD Black SN7100 de 500 Go, 1 To et 2 To sont annoncés à respectivement 69,99€, 96,99€ et 161,99€. Couverts par une garantie de cinq ans, ils offrent respectivement une endurance de 300 TBW, 600 TBW et 1200 TBW.