Corsair dégaine deux nouveaux SSD M.2. : le MP600 Pro NH et le MP600 GS

Le fabricant Corsair continue d’étoffer sa gamme de SSD en lançant deux nouvelles références : le MP600 Pro NH et le MP600 GS. Dans les deux cas ce sont des SSD au format M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x mais le premier vise plutôt le haut de gamme tandis que le second est un modèle milieu de gamme vendu à prix plus contenu.

MP600 Pro NH

Le MP600 Pro NH vise le haut du panier. On a affaire à un SSD M.2. PCIe 4.0 qui exploite un contrôleur Phison PS2018-E18 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le MP600 Pro NH est proposé en cinq capactiés de stockage : 500 Go (95€), 1 To (145€), 2 To (270€), 4 To (680€) et 8 To (1370€).

En terme de performances, le MP600 Pro NH offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 7.000 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture, le tout avec respectivement 1 million d’IOPS en lecture et 1,2 million d’IOPS en écriture.

MP600 GS

De son côté, le MP600 GS est un SSD M.2. PCIe 4.0 d’entrée de gamme. Il est équipé d’un contrôleur Phison E21T et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le MP600 GS existe en trois capactiés : 500 Go (75€), 1 To (120€) et 2 To (prix non connu).

En terme de débits, le MP600 GS est largement moins véloce que son prédécesseur. Il propose des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 4.700 Mo/s en lecture et 3.900 Mo/s en écriture.

A noter que les deux SSD sont couverts par une garantie de cinq ans.