Des drivers GeForce 526.86 WHQL optimisés pour COD Modern Warfare 2

Les drivers GeForce de NVIDIA sont disponibles en version 526.86 WHQL. D’après le fabricant, ces nouveaux pilotes sont optimisés pour offrir la meilleure expérience de jeu avec le titre Call of Duty : Modern Warfare 2.

Plus particulièrement les GeForce 526.86 WHQL améliorent la stabilité et corrigent des problèmes d’affichage. Ils ajoutent aussi le support des technologies NVIDIA DLSS Super Resolution et NVIDIA Reflex.

Mis à part ça, les drivers corrigent aussi plusieurs soucis qui ont été découverts dans la version précédente. Voilà la liste des correctifs apportés par les drivers GeForce 526.86 WHQL :

[Call of Duty: Modern Warfare II] Flashing corruption can be seen randomly while playing the

game. [3829010]

[Call of Duty: Vanguard] Game may randomly crash after extended gameplay [3841398]

VTube Studio crashes to black screen after driver update [3838158]

GPU may get stuck in P0 state after exiting certain games [3846389]

[Anvil Engine Games] Environment flickering [3843932]

Drop in 8K60 AV1 decoding performance on RTX 4090 [3835745]

[Forza Horizon 5] Some PC configurations may see rainbow-like artifacts in game after

extended gameplay [3685123]

Les GeForce 526.86 WHQL sont téléchargeables sur le site de NVIDIA.