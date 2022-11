En ce moment, les jeux Alba – A Wildlife Adventure et Shadow Tactics: Blades of the Shogun sont offerts sur l’Epic Games Store.

Deux jeux gratos sur l’Epic Games Store : Alba et Shadow Tactics

En ce moment, les jeux Alba – A Wildlife Adventure et Shadow Tactics: Blades of the Shogun sont offerts sur l’Epic Games Store. Si ces jeux vous tentent, sachez que vous pouvez les télécharger gratis jusqu’au jeudi 17 novembre à 17 heures.

Rejoignez Alba, qui rend visite à ses grands-parents sur une île de la Méditerranée. Alors qu’elle s’apprête à passer un été paisible à explorer la nature avec son amie Inès, elle aperçoit un animal en danger et réalise qu’elle doit intervenir au plus vite.

Si vous faites abstraction des déchets dispersés ici et là, la région est un véritable paradis au cœur de la Méditerranée ! Des plages idylliques au château antique qui surplombe la ville, toute une île vous attend.

Shadow Tactics est un jeu tactique intense d’infiltration dont l’histoire se déroule au Japon, au cours de la période d’Edo. Un nouveau shogun a pris le pouvoir au Japon et impose la paix à la nation entière. Il engage cinq spécialistes aux talents exceptionnels en assassinat et espionnage.