Le SSD Kingston Fury Renegade se dote d’un (imposant) dissipateur thermique

Lancé il y a tout juste un an le SSD Kingston Fury Renegade fait à nouveau parler de lui. Le fabricant Kingston annonce en effet l’arrivée d’une nouvelle déclinaison de son SSD qui se voit doté pour l’occasion d’un imposant dissipateur thermique.

Grâce à ce dissipateur, le contrôleur et les puces de NAND Flash vont pouvoir rester au frais même lorsque le SSD est lourdement sollicité.

Pour la petite histoire, le Fury Renegade est un SSD au format M.2. NVMe qui tire partie d’une interface PCI Epxress 4.0 4x. Il est équipé d’un contrôleur Phison E18 et de mémoire NAND Flash 3D TLC.

Quatre versions sont disponibles (500 Go, 1 To, 2 To et 4 To) avec les débits suivants :

Kingston Fury Renegade 500 Go : 7.300 Mo/s en lecture, 3.900 Mo/s en écriture (450K/900K iOPS)

7.300 Mo/s en lecture, 3.900 Mo/s en écriture (450K/900K iOPS) Kingston Fury Renegade 1 To : 7.300 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture (900K/1000K iOPS)

7.300 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture (900K/1000K iOPS) Kingston Fury Renegade 2 To : 7.300 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPS)

7.300 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPS) Kingston Fury Renegade 4 To : 7.300 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPS)

Les Kingston Fury Renegade sont annoncés avec une garantie de 5 ans un MTBF de 1,8 millions d’heures.