Kingston présente le DC2000B : un SSD M.2. pour Datacenters

La firme Kingston propose un nouveau SSD M.2. NVMe à destination des entreprises et plus particulièrement des Datacenters. Son nom : le DC2000B.

Derrière la référence DC2000B se cache un SSD au format M.2. NVMe qui dispose d’une interface PCI Epress 4.0 4x. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 112 couches. Son refroidissement est assuré par un dissipateur thermique en aluminium.

« Les fabricants de serveurs Whitebox et les OEM de serveurs de niveau 1 continuent d’équiper leurs serveurs de dernière génération avec des sockets M.2 pour à des fins de démarrages et de mise en cache des données internes », explique Tony Hollingsbee, Directeur commercial de la division SSD de Kingston, région EMEA. « Le DC2000B a été conçu pour offrir les performances et l’endurance nécessaires en écriture afin de gérer une série de charges de travail serveurs pour des cycles d’utilisation plus long. Intégrer des disques de démarrage au serveur permettra de préserver les baies de disques de chargement frontal au stockage des données. »

Le Kingston DC2000B existe en trois capacités de stockage : 240 Go, 480 Go et 960 Go. Voilà les débits offerts par chaque modèle :

Kingston DC2000B 240 Go : 4.500 Mo/s en lecture, 400 Mo/s en écriture (260K/18K iOPs)

4.500 Mo/s en lecture, 400 Mo/s en écriture (260K/18K iOPs) Kingston DC2000B 480 Go : 7.000 Mo/s en lecture, 800 Mo/s en écriture (53K/32K iOPs)

7.000 Mo/s en lecture, 800 Mo/s en écriture (53K/32K iOPs) Kingston DC2000B 960 Go : 7.000 Mo/s en lecture, 1.300 Mo/s en écriture (540K/47K iOPs)

Pour l’instant le prix de vente du DC2000B n’est pas connu. On sait par contre que les SSD de cette série seront couverts par une garantie de cinq années et qu’ils offriront un MTBF de 2 millions d’heures.

A noter que le DC2000B va succèder au DC1000B qui a été lancé en janvier 2020.

MAJ : les SSD Kingston DC2000B de 240, 480 et 960 Go sont référencés à respectivement 131,37€, 168,90€ et 243,96€ sur Amazon.fr.