Un « petit » SSD de 245 To est annoncé chez KIOXIA

Afin de s’adresser aux datacenters et notamment aux entreprises spécialisés dans l’IA, le fabricant KIOXIA vient de présenter un SSD NVMe de très grande capacité. Son nouveau SSD de la gamme LC9 offre une capacité de stockage qui peut grimper jusqu’à 245,76 To.

Le SSD de 245,76 To peut se présenter au choix au format 2,5 pouces ou au format E3.L. Par contre il se « limite » à 122,88 To dans son format E3.S.

Dans tous les cas, le SSD Kioxia LC9 exploite une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0 et embarque de la mémoire NAND Flash 3D BiCS QLC.

Voici les informations supplémentaires fournies dans le communique de presse de KIOXIA :

Dotés d’une pile de 32 puces de mémoire flash 3D BiCS FLASH QLC de 2 térabits (To) et de la technologie innovante CBA (CMOS directement lié à la matrice), les SSD KIOXIA série LC9 offrent la vitesse, l’évolutivité et la densité nécessaires pour prendre en charge la prochaine vague de charges de travail centrées sur les données. Cette combinaison d’architecture mémoire avancée et de technologie CBA permet d’atteindre 8 To par petit boîtier 154 BGA, une première dans le secteur. Cette avancée majeure a été rendue possible grâce au traitement de haute précision des plaquettes, à la conception des matériaux et aux technologies de microsoudage de Kioxia.

Les SSD KIOXIA série LC9 sont parfaitement adaptés aux traitements de données, où l’ingestion massive de données et la rapidité de traitement sont essentielles. Contrairement aux disques durs, qui freinent souvent les performances et sous-exploitent les coûteux GPU, les SSD KIOXIA série LC9 offrent un stockage dense dans un format compact avec une capacité par watt supérieure. Avec une capacité allant jusqu’à 245,76 To, ils peuvent remplacer plusieurs disques durs énergivores, offrant des performances supérieures, une consommation énergétique globale réduite, moins d’emplacements de disque utilisés et un refroidissement plus efficace. Ces fonctionnalités contribuent à améliorer le coût total de possession (TCO) en termes de consommation d’énergie, de densité et de gestion thermique.