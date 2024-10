Kioxia lance un SSD portable plus compact : Exceria Plus G2

Kioxia propose à partir d’aujourd’hui une version encore plus compacte de son SSD portable Exceria Plus qu’il a lancé en novembre 2021.

Kioxia lance un SSD portable encore plus compact : le Exceria Plus G2

Dans sa version « G2 », le SSD a subi un régime minceur assez drastique puisqu’il ne mesure plus que 72 x 40 x 11,8 mm (contre 105 x 45 x 14,7 mm auparavant) et il ne pèse plus que 42 grammes (au lieu de 76 grammes sur le modèle précédent).

Mis à part ça, le SSD est toujours équipé d’une coque en aluminium qui résiste aux chutes et aux chocs. Et il est toujours équipé d’un port USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps, ce qui lui permet d’atteindre des taux de transferts de 1.050 Mo/s en lecture et de 1.000 Mo/s en écriture.

Trois modèle de 500 Go, 1 To et 2 To sont annoncés. Ils seront commercialisés en France à partir du quatrième trimestre 2024.