Les manettes Nintendo NES et SNES sont à nouveau disponibles

Nintendo annonce que ses manettes Super Nintendo et Nintendo NES sont à nouveau disponibles. Pour rappel, ce sont des manettes officielles qui ressemblent comme deux gouttes d’eau aux bonnes vieilles manettes sorties à l’époque des consoles Super Nintendo et Nintendo NES.

Sauf que cette fois elles sont un poil plus modernes puisqu’elles disposent d’un connecteur USB C et qu’elles supportent le Bluetooth afin de pouvoir être utilisée sur la Nintendo Switch (et sur d’autres appareils).

Les deux manettes sont vendues sur la boutiques en ligne de Nintendo. Mais attention il faut impérativement disposer d’un compte Nintendo Switch Online pour pouvoir les acheter sur la boutique de Nintendo.

Et niveau tarif, BigN n’y va pas vraiment avec le dos de la cuillère puisque la manette SNES coûte 29,99€ et le pack de deux manettes NES vaut 59,99€