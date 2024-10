Voilà la version 566.03 WHQL des drivers GeForce

Une nouvelle fournée de drivers est disponible depuis hier sur les serveurs de NVIDIA. Il s’agit des pilotes GeForce 566.03 WHQL.

Ces nouveaux drivers sont optimisés pour les derniers jeux DLSS3, et notamment : Dragon Age: The Veilguard, Alan Wake 2: The Lake House, Call of Duty: Black Ops 6, Horizon Zero Dawn Remastered, No More Room In Hell 2, Red Dead Redemption et The Axis Unseen.

Le constructeur a également profité de la sortie de ces nouveaux pilotes GeForce pour corriger le bug suivant :

Le paramètre personnalisé Digital Vibrance ne persistait pas lors du redémarrage ou de la sortie du mode veille [4801216]

Les drivers GeForce 566.03 WHQL sont téléchargeables ici.