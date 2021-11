Kioxia propose le Exceria Plus : un SSD portable compact

Un nouveau SSD est annoncé chez Kioxia. Le nouveau venu porte le nom de Exceria Plus, c’est un SSD portable très compact qui mesure 105 x 45 x 14,7 mm et pèse 76 grammes.

Un nouveau SSD est annoncé chez Kioxia. Le nouveau venu porte le nom de Exceria Plus, c’est un SSD portable très compact qui mesure 105 x 45 x 14,7 mm et pèse 76 grammes. Le SSD dispose d’une coque en aluminium qui lui permet de résister aux chutes et aux chocs.

Au niveau esthétique, ce petit SSD conçu par Kioxia n’est pas sans rappeler le SSD Orico IV300 que l’on a passé en revue sur Bhmag l’an dernier.

Le modèle de chez Kioxia est un peu plus grand apparemment que le SSD d’Orico mais il dispose, lui aussi d’une coque en aluminium.

Kioxia annonce sur son site que son SSD Exceria Plus est disponible en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To et qu’il offre des débits de 1050 Mo/s en lecture et 1000 Mo/s en écriture grâce à son interfacre USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s).

Les tarifs n’ont pas été annoncés pour le moment.