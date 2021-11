Trois jeux sont gatuits cette semaine sur l’Epic Games Store

L’éditeur Epic Games propose en ce moment trois jeux gratuits sur l’Epic Games Store : Guild of Dungeoneering, Kid a minesia Exhibition et Never Alone (Kisima Ingitchuna).

L’éditeur Epic Games propose en ce moment trois jeux gratuits sur l’Epic Games Store : Guild of Dungeoneering, Kid a minesia Exhibition et Never Alone (Kisima Ingitchuna). Les trois titres peuvent être téléchargés gratis jusqu’au jeudi 25 novembre.

Guild of Dungeoneering est un dungeon crawler, au tour par tour avec des cartes à collectionner. L’originalité de ce jeu est qu’au lieu de contrôler le héros, vous bâtissez le donjon qu’il explore. Utilisez les cartes de vos decks de guilde pour ajouter des pièces, des monstres, des pièges, et bien sûr, du butin !

Kid a minesia est un espace onirique enfiévré, un édifice, fruit de l’art, des créatures, des mots et des enregistrements de Kid A et d’Amnesiac de Radiohead déterrés après plus de 20 années étranges qui se voient insuffler une nouvelle vie.

Never Alone est un jeu de plateforme atmosphérique développé en collaboration avec les Iñupiat, un peuple originaire d’Alaska, tiré d’un conte traditionnel transmis de génération en génération.

Guidez les deux personnages en mode solo ou coopérez avec un ami pour franchir la toundra glaciale, sauter sur de traîtres banquises, nager dans des cavernes sous-marines et affronter des ennemis, étranges comme familiers.